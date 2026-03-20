Todos quieren seguro privado

El debate sobre seguros privados para empleados públicos surge porque, en teoría, deben atenderse en la Caja de Seguro Social (CSS), donde cotizan obligatoriamente.

Pero eso de exigir pólizas privadas dentro de la planilla estatal contradice y deslegitima el sistema de salud pública que el propio Estado promueve y administra.

Además, es fundamental considerar que estos beneficios se financian directamente con los impuestos de la ciudadanía; por lo tanto, otorgar coberturas exclusivas resultaría inequitativo frente al resto de los contribuyentes.