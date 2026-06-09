Transparencia y reelección

La salida de Etelvina Medianero de Bonagas de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) reabre un debate que, aunque no es nuevo, sigue sin resolverse del todo en las universidades públicas: el de los periodos de las autoridades y la reelección de rectores.

Sin embargo, considero que el verdadero desafío para las universidades públicas no es únicamente quién ocupa los cargos, sino cómo se garantiza que los procesos de elección y reelección sean transparentes, equilibrados y enfocados en el fortalecimiento académico.