Un programa que busca el bienestar

“Armas y municiones por comidas y medicinas”, programa de la Gobernación de Panamá, regresa en una nueva edición, ahora al área Este del país, con el fin de sacar de circulación distintos tipos de revólveres que tanto daño le hacen a la población. La gobernadora Mayín Correa informó a través de @gobdepanama cuáles eran los requisitos, los sitios en que estarán y los días exactos. Como siempre, no habrá preguntas sobre el arma, el cambio no será en efectivo, sino en bonos de supermercados para comprar alimentos o medicamentos.