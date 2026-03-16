Un reto de seguridad nacional

Tras la Operación Vaquero, cayeron muchos dedicados al hurto pecuario, confirmando que en este país persiste la mala costumbre de querer vivir de lo ajeno. Mientras, en La Gloria de Betania denuncian autos con encapuchados que asaltan residencias de noche, en un área en Barranco Medio Finca 14, Bocas del Toro, los residentes aseguran que hay tramos donde a la gente le roban hasta la comida. El Ministerio de Seguridad enfrenta un reto social enorme: o estos delincuentes se corrigen por cuenta propia, o el Estado los corrige con la cárcel.