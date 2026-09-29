Un tiradero en el puerto de los turistas

Nos quejamos de la falta de impulso al turismo y de que los visitantes no llegan, pero el sector local no se ayuda. El muelle de Isla Perico, punto clave de zarpe hacia las islas y la bahía, es un verdadero tiradero.

Los baños están destruidos, el sitio luce sumamente sucio y el flujo de gente es constante. Resulta increíble que las empresas que se benefician económicamente de esta actividad no se unan para rescatar y cuidar su propia imagen. Exigir inversión estatal es necesario, pero el compromiso y el aseo básico deben empezar por casa.