Una ciudad por organizar

Estos temas de la zonificación y el ordenamiento de la ciudad, mejorar calles, despejar aceras, es una situación que va a tomar tiempo, educación y tiene que venir con sanciones, porque es la única forma en que el panameño entienda que no está por encima de la ley.

Además, es imperativo que se trabaje hacia el futuro y que no sean iniciativas que duran cada cinco años. Tanto autoridades actuales como aquellas que aspiran a esos cargos a futuro deben saber que tenemos que modernizarnos y dejar de lucir como mercado en todas partes.