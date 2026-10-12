Una situación que nos descolocó

El sismo de 7.1 que se dio el pasado viernes 9 de octubre nos tomó por sorpresa y, lamentablemente, muchas casas y establecimientos en el interior del país sufrieron daños, algunos con pérdidas totales, pero gracias a Dios no hubo reportes de víctimas fatales.

Algunos creen que los edificios en la urbe capitalina están hechos de goma, porque resistieron el azote de esa embestida de la tierra; otros creen que los seres celestiales nos cubrieron.

De lo que sí estamos claros es de que ningún país está preparado para esto y de que debemos trabajar en la concienciación.