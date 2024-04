El Salón de la Fama, que lleva más del 70% de su construcción, ya tiene planeado incluir a sus primeros 10 atletas, entre estos: Roberto Durán, Irving Saladino, Rod Carew, Laffit Pincay y Mariano Rivera. “La idea es empezar, pero [el listado] no está escrito en piedra”, indicó el director de Pandeportes.

“Si los delanteros no marcan goles, ya los delanteros no sirven y no es así, en la selección hay poco tiempo para trabajar, más allá de que hay un proceso largo. Cuando los jugadores meten goles son unos fenómenos”, señaló Jorge Dely Valdés, DT de Panamá Sub-20.