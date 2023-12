Ahora la Selección mayor femenina de fútbol de Panamá no sirve. Luego de empatar 1-1 ante Jamaica y no poder certificar su pase directo a la Copa Oro W 2024, la andanada de mensajes negativos abundan en las redes sociales y buscan culpables.

Tras días inactivo por las protestas antimina, desde el 29 de noviembre, se retomó el Ciclo Carril en la Cinta Costera 3, de 4 am a 8 am, los días de semana, los sábados de 4 am a 10 am, y los domingos, la Ciclo vía, de 6 am a 12 md.