Para los que no sepan, el Centro Deportivo La Basita en David, provincia de Chiriquí, está cerrado (desde el 26 de febrero) hasta el 16 de marzo, pues es el escenario del segundo debate de candidatos presidenciales, que se llevará a cabo este 13 de marzo.

Medios locales (y algunos internacionales) aplaudían el aplomo de Aníbal Godoy tras no ‘achicarse’ ante las leyendas del fútbol Leo Messi y Luis Suárez en el duelo entre de su Nashville SC y el Inter de Miami, de los exBarcelona, el pasado jueves, en el empate 2-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf. No es la primera vez que Godoy y Messi se encaraban, pues en la final de Leagues Cup en agosto de 2023 ya tuvieron su rufeo. Se esperará el cotejo de vuelta, el 13 de marzo (7:15 pm) que definirá cual equipo avanza en la competición, si habrá o no un tercer asalto entre el ‘Samurai’ y la ‘Pulga’.