Este 13 de noviembre será el cierre Temporada 2022 de Downhill, con la cuarta y última fecha del Circuito Nacional, en la pista Gamboa Bike Park (Línea 1), desde las 8:00 a.m. También se realizará la DH Kids Race (para niños d 2 hasta 9 años), a las 11:00 a.m.

Este domingo 13 de noviembre, desde las 10 am, será la gran final del campeonato nacional de motocross y 4Wheels (la 7ma válida) en el d @volcanomotopark, Coquito, David, Chiriquí. La entrada está a $5.

Los amantes del running no tendrán excusa para no salir el 13 de noviembre, a 7 am: Se correrá el Campeonato Pafra Conmemorando el mes de la Patria, en Clayton, frente al Hotel Holiday Inn., y la Carrera Caminata Familiar Reto por la Diabetes 5 K., en el Mirador del Pacífico, Cinta Costera.