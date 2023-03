El Campeonato Panamericano de Botes de Dragón 2023, lanzó su calendario oficial. La competencia se celebrará del 16 al 19 de marzo, en las aguas de la Calzada de Amador. El día 16, las acciones arrancan a las 8:00 a.m.

Lamenta no poder jugar contra Panamá

El delantero de 18 años Alejandro Garnacho, lesionado con su club Manchester United, no podrá unirse a Argentina para los duelos ante Panamá y Curazao, por lo que lamentó su inasistencia. “Estoy ya centrado en mi recuperación. Dios me ha enseñado a no rendirme nunca y estoy seguro que volveré más fuerte que nunca”, dijo.