Los atletas olímpicos panameños (Atheyna, Franklin, Emily, Hillary y Arturo) “recién llegados de Paris” participarán en un ‘ride’ de ciclismo este sábado, saliendo a las 6:30 am de Rali Store, Avenida Balboa, con dos rutas: una de Ave. Balboa hacia el Causeway y regreso (25km) y otra, de Ave. Balboa hacia Summit y regreso (60km).

Hoy abren las inscripciones, a través de www.fullrunners.net, de la 1k Kids Race @full_runnerskids (para menores de 1 a 12 años), del próximo 1 de septiembre, partiendo del Parque Santa Rosa de Lima, Canto del Llano, en Santiago de Veraguas, desde las 7:00 am. Cupos limitados a 100 participantes.

Con la participación de 120 pilotos, 11 de ellos, los más rápidos de Centroamérica, se disputará este fin de semana (9 am a 5 pm), la III fecha y última del Campeonato Nacional de Aceleración, el denominado evento ‘Drag 3’, en la pista de Autódromo Panamá, bajando Campana, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste. En esta última fecha participarán pilotos de cuarto de milla o drag en las categorías 15 segundos o más, 14s, 13s, 12s, 11s, 10s y 9 segundos o menos, en una nueva pista de 402 metros de largo y 500 de frenada. Recuerda que puedes encontrar boletos desde 12 dólares en panatickets.com.

Este 16 de agosto (7 pm), en el Centro de Combates de Pandeportes, en Ciudad de Panamá, se celebrará la cartelera boxística “Juventud vs Experiencia”, de All Star Boxing. Alberto Mosquera vs Harvin Aguirre es la estelar.