Surf Factory Venao lanzó una convocatoria para chicos (as) de 10 a 15 años para la práctica de la modalidad de surf Longboarding. Más info al correo [email protected] o al cel: 6603-7654.

Todo está preparado para el Campeonato Nacional de Jiu Jitsu -Panamá 2024, segundo evento del ránking de Jiu Jitsu para los atletas panameños, a realizarse en el Complejo Deportivo Roberto Kelly de Don Bosco, este 18 y 19 de mayo, desde las 8 am. Organizan ANJJ y APJJS.

El panameño Rey Dimas señaló que su objetivo principal, es llegar a los Juegos Paralímpicos [París-2024] y traerle una medalla a Panamá: “Sería un gran orgullo”. Por ello, esta semana desde su regreso a casa de Tailandia, donde compitió en el Pattaya 2024 Powerlifting Wolrd Cup, ganando medallas de oro y plata, no ha dejado de entrenar.

La quinta fecha de la Temporada 2024 de la Kiwanis Football League (KFL) en la división Mini Flag Femenino, será el 18 de mayo desde las 8 am en el Copa Airlines Field del Sportcenter Costa del Este: a primera hora, las Fighting Owls (1-1-2) de la AIP se miden a Kiwanis Kolts (0-1-3); y las 9 am, Balboa Academy Dragons (0-0-4) vs Lions (2-1-1) del Colegio Real de Panamá.