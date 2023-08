El periodista Edgardo Vidal se pronuncia a través de su cuenta de Twitter por la situación del Coloso de Juan Díaz. “El estado del Rommel Fernández es cada vez peor. No solo la cancha, toda la estructura está deteriorada, sucia y falta de mantenimiento”.

La próxima semana dos importantes equipos de la liga de Costa Rica estarán en Panamá. Miercoles 23 de agosto: Universitario vs Saprissa, en Penonomé, y Jueves 24 de agosto: Sporting SM vs Alajuelense en Rommel Fernández.

El presidente de la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Panamá, el abogado y exdiputado Luis Barría señaló que “el Ministerio de Educación no puede seguir dictando las políticas en materia de deportes. Como Pandeportes está bajo su paraguas, tenemos un Pandeportes como una entidad inadecuada al manejo deportivo, pues no es autónomani en su financiamiento ni en su estructura, por lo que no puede dar respuesta a las necesidades del deporte de alto rendimiento y de recreación”. Por lo que aboga a elevarlo a ministerio.