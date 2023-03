Heriberto Polo Garzón, presidente Electo de la Liga Provincial de Softball de Panamá Metro, anunció que el torneo nacional femenino iniciará el 28 de marzo, en Escobal, Costa Abajo Colón, donde participará el equipo de esta liga, que estado entrenado en el Estadio de los Andes No. 2.

El torneo Nacional masculino iniciará el 10 de abril de 2023 en Las Tablas, Los Santos. Actualmente el equipo masculino de Panamá Metro se encuentra practicando en el Complejo Roberto Kelly y en Los Andes No. 2.

Carlos García, presidente de la franquicia de básquet, Correcaminos de Colón, indicó que “yo no haré más nada. Me canse”, en referencia a su ‘relación’ con la directiva de la FEPABA. “Nosotros no necesitamos nada de ellos”. A lo que espera trabajar con “cualquiera menos él” [su actual presidente Jair Peralta].