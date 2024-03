El equipo de Colón tendrá que despertar su poderío su no quiere que su corona 2023 del Béisbol Mayor caiga en este 2024. Por lo menos, los Beep Beep tendrían el consuelo de su camiseta conmemorativa de Campeones edición limitada, que comercializaron esta temporada.

La Confederación Deportiva Panameña reiteró que ha puesto en alerta a Pandeportes sobre que organizaciones deportivas no obtienen respuestas sobre solicitudes de ejecución de su presupuesto.

¿Urge o no el CAR del fútbol?

El legendario boxeador panameño, Roberto Durán fue dado de alta del hospital donde se le colocó un marcapasos el pasado lunes, por una afección cardiaca, que le había causado ritmos irregulares en su corazón al bombear sangre. “Buenas tardes mi gente. Ya estoy en casa, tranquilo y sintiéndome bien. Gracias por todos sus mensajes, oraciones y buen deseo para conmigo. Gracias a todo el cuerpo médico que me atendió con todo el cariño y dedicación. Ustedes saben que yo los quiero. Manos de Piedra”, señaló el expúgil de 72 años en un mensaje publicado ayer a través de sus cuentas en redes sociales. “Oiga, señores muchas gracias por preocuparse por mi. Estoy en mi casa, tranquilo aquí. Ya me pusieron marcapasos, nama’ tengo que chequearme y todas esas cosas. Muchas gracias por la amabilidad. Y que Dios me los cuide a todos ustedes”, indicó el ‘Manos de Piedra’ en un clip de video en el mencionado mensaje.