El Segundo Semestre de la “KFL Mini Contact 2024”, arranca ‘oficialmente’ este 20 de septiembre en la cancha del Copa Airlines Field, en el complejo deportivo Sportcenter Costa del Este, con los partidos: Raiders vs Kolts (6 pm); y Owls vs Dragons (7:30 pm).

Este domingo 22 de septiembre (7:00 a.m.), en La Playita de Amador (Frente al restaurante Mi Ranchito) se realizará la tercera fecha del 3Kids del triatlón, con categoría de 6 a 19 años de edad.

La panameña Stephanie ‘Stevie’ Bodden vuelve a competir el 21 de septiembre, en el 2024 ISA World Sup & Paddleboard Championship, de Copenhagen, Dinamarca, pero en la modalidad Sup Race Distance, luego de entrar esta semana, al top-10 de la modalidad Sup Race Technical.