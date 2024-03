La atleta juvenil de tiro deportivo, Daniela Sánchez señaló que “la verdad este año, a falta de lugar de entrenamiento, no hemos contado con eventos. No hemos entrenado casi nada este año”. La tiradora no pierde las esperanzas a un mejor futuro, con el próximo cambio de gobierno tras las elecciones: “Espero mucho apoyo hacia los deportes y atletas, tales como implementos e instalaciones de mejor forma, pues me gustaría mejorar mi técnica y mi nivel como atleta”.