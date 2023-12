La sesión de entrenamiento del Equipo de Futbolistas sin Contrato (EFSC) se realizará hoy, desde las 6:00 a.m. en el local Total Fut, en Villa Lucre, Ciudad de Panamá, anunció la AFUTPA.

El nadador Diego Castillo anunció que su primera clínica de aguas abiertas tiene llena sus cupos. La sesión será este 6 de enero, desde las 8:30 am en el local de S tandup Panama , en Amador.

“Elige tu #OlympienDuMoispuma para diciembre dándole me gusta al comentario correspondiente al jugador de tu elección”. El Olympique de Marseille pide a los fans, por Instagram, elegir entre Michael Murillo y Aubameyang. Algunos lo catalogaron de injusto, porque son una dupleta ganadora.

Hasta la FEPAFUT afirma que el gol de Cox es un “Golazo para la eternidad” y la FIFA lo respalda, entonces ¿por qué ese tanto no fue elegido como el mejor del año ni nominado para The Best?