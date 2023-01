El abogado César Ruiloba calificó ayer, en el programa radial ‘Sin Rodeos’ sobre “fraude político”, refiriéndose al actual director de Pandeportes, que también es diputado. “El señor Héctor Brands gana las elecciones y se convierte en diputado de la república, en medio del camino dice esto no es lo mío, me voy para Pandeportes, a dirigir Pandeportes. No termina la gestión de Pandeportes y hoy está hablando que va a retornar al debate de las elecciones políticas, eso se llama fraude político, engaño político. Esto no es personal, es un cuestionamiento a lo político. Termine su gestión en alguna parte y presente sus ejecutorias”, indicó Ruiloba.