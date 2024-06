Ligas de Natá y Penonomé llaman a peloteros con edad Juvenil para que desde este sábado (8 am) participen en el torneo, en los estadios Mercedes Arrocha y del Corregimiento de Coclé, con miras al Provincial 2024-25.

Muy bonitos los últimos actos de entregas de obras deportivas que aún no han completado su construcción, pero hay quienes elevan la voz por los estadios que no se concluyeron, como el Mariano Bula (en Colón), Rico Cedeño (en Herrera).

La Temporada 2024 de la Kiwanis Football League (KFL) vivirá este sábado un día de “Championships”, pues se jugarán las finales de las categorías flag mini femenina (Eagles vs Raiders), a las 5:00 pm; la flag varsity femenina (Kolts vs Owls), a las 6:15 pm; y la Contact Juvenil (Owls vs Raiders), a las 7:30 pm.