El sábado 1 de abril, se llevará a cabo la Carrera- Caminata Familiar 5k y 1k a beneficio de Fanlyc en Ciudad del Saber, como parte de la Semana Saludable “Fit 4all” de Blue Cross and Shield Of Panama.

La modalidad SUP tendrá su válida

En la 1era válida en Playa Venao, no realizarán las carreras de SUP Race. La 1era valida de la modalidad-Distance será dentro del evento CPI - Chasing The Pearl Islands, en Isla de Contadora, el 4 de marzo.