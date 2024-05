La tercera jornada de la Temporada 2024 de la Kiwanis Football League (KFL) en la división Mini Flag Femenino, será este 4 de mayo desde las 8 am., en el Copa Airlines Field del Sportcenter Costa del Este, Ciudad de Panamá. Arranca el Colegio Brader Raiders vs el Colegio Real de Panamá Lions; seguido a las 9 am. las Mighty Eagles de El Colegio de Panamá se medirán a Balboa Academy Dragons y cierra la fecha, las Kiwanis Kolts ante la A.I.P. Fighting Owls, a las 10 am.