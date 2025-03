Caldo Deportivo del 4 de marzo de 2025

¿Un listado de poder o el poder del listado?

“¡Rankings de poder! ¡Los 12 equipos están listos! Algunos cerraron fuerte, otros tuvieron un final difícil. ¿Dónde se encuentra tu equipo de cara a la #AmeriCup?”. La cuenta en redes de la Americup compartió el Power Rankings de las 12 selecciones clasificadas a ese torneo de baloncesto, tras su paso por las eliminatorias.

Ni tan arriba ni tan abajo

Panamá ocupa el noveno puesto entre los 12 clasificados. EEUU, Brasil y Argentina lideran el ranking. Nicaraguas, el anfitrión del Americup 2025, es el doceavo equipo en el listado.

Se acerca la Americup 2025

Cabe recordar que la Americup 2025 se jugará del 22 al 31 de agosto próximo, en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, Nicaragua. El vigente campeón es Argentina, tras coronarse en la edición 2022, sobre Brasil, en Recife, Brasil.

Nueva oportunidad para el ‘Coco’

Hoy martes 4 de marzo, el club mexicano Pumas, del panameño Adalberto Carrasquilla, se enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF en el Estadio Olímpico Universitario, desde las 8:30 p.m.

“VRG, estaba sufriendo esa última ronda”

“Be better than every previous version of yourself (Sé mejor que cualquier versión anterior de ti mismo)”. La peleadora de Artes Marciales Mixtas, Joselyne Edwards, compartió sus sesiones de ejercicios en varios clips de entrenamientos en el UFC Performance Institute, en EEUU.

Ya tiene agendado su próximo combate en la UFC

‘La Pantera’ Edwards volverá al octágono este sábado 26 de abril cuando se mida a la estadounidense Chelsea Chandler, en una de las peleas preliminares del evento UFC Kansas City (EEUU). El combate corresponde a la división gallo femenina (63 kilogramos).

No baja la intensidad

“Técnico de Carnaval”. Otra atleta panameña que aprovechó estos días de fiestas de Carnaval fue la judoca olímpica, Kristine Jiménez, quien compartió un clip de video de varias de sus ‘técnicas’ de lucha en un entrenamiento.