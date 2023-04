Portero no aparece I

Duras críticas el DT Gary Stempel por ‘excusar’ al portero del San Francisco FC, José Guerra, que no ha estado en las convocatorias del club de la LPF, debido a un “tema judicial”. Los fans le pidieron que hable claro y deje la ‘encubrir’ la situación.

Portero no aparece II

La Media Maratón Sábado de Gloria, que se celebrará este sábado 8 de abril en la ciudad de Aguadulce, Coclé, tendrá diferentes partidas: 21K-6 a.m. Parque Central; 10K - 7 am. Playa El Salado; 5K- 7 a.m. Parque Central; La Children Race inicia cuando llegue el último corredor de todas las distancias.