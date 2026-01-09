Caldo Deportivo del 9 de enero de 2026

Un estadio en cada provincia

“Es necesario que cada provincia tenga su estadio símbolo, su estadio donde puedan recibir a sus buenos equipos y que puedan disfrutar con su familia, una buena tarde de béisbol”, señaló esta semana, el presidente José Raúl Mulino.

#DecrozReturns

“¡Panamá, prepárate! Muy pronto estaré de regreso, listo para reconectar con mi familia , amigos , academias y toda mi gente...”. El peleador Yovanis Decroz, campeón de Muay Thai en Tailandia, anunció su vuelta a Panamá, tras pasar casi un año en ese país asiático.

En Panamá también se juega Cricket

La Panama Cricket Association anunció el arranque de la Copa Panamá 2026 – División A y División B, un torneo que se celebrará desde el 11 de enero en diferentes campos del país, como Clayton, La Chorrera, Gamboa, Costa del Este y Panamá Pacífico.

El Verano Feliz de Pandeportes en Arraiján ya inició

La playa de Vacamonte, en el distrito de Arraiján, arrancaron las actividades deportivas potenciadas por Pandeportes junto a la academia del exfutbolista panameño, Armando Gun. “Este programa beneficia directamente a niños y jóvenes de la comunidad, ofreciéndoles espacios de esparcimiento, integración y actividad física que fomentan valores, hábitos saludables y un mejor aprovechamiento del tiempo libre durante la temporada de verano”, según la entidad.

Va por esa corona mundial

“Ser campeón mundial no es solo mi meta, es parte del plan que Él [Dios] tiene para mí”. El panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez peleará este sábado 10 de enero, en Oberhausen, Alemania, ante el invicto Jadier Herrera, por el título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate que podría definir muchas cosas.