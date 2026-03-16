A reforzar el español

Escuché a uno de los encargados del área de personal del Canal de Panamá asegurar que, entre los requisitos para aspirar a un puesto, no solo está el dominio del inglés, sino también del español, ya que aplican muchos jóvenes con marcadas deficiencias. Por esta razón, han empezado a realizar pruebas para medir el nivel en ambos idiomas.

Pienso que este es un indicador importante para que la población entienda la necesidad de escribir bien y preocuparse por dominar su lengua materna a cabalidad. Parte del problema radica en que, en los chats y redes, se suelen acortar las palabras o no hay ese cuidado por aplicar las reglas de ortografía.