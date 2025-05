A veces es mejor callar

“El que mucho explica se complica” es un famoso refrán que puede ser aplicado en estos tiempos de redes sociales en que la gente aprovecha las diferentes plataformas para salir a revelar datos de su vida privada, que no son necesarios divulgar, o ventilar problemas.

Hay que entender que estas apps son un arma de doble filo y no siempre se necesita salir a explicarlo todo, a veces es mejor guardar silencio y resolver los temas personales con los involucrados y, si no se llega a un acuerdo, apelar a otras instancias. En las redes no se resuelven las diferencias.