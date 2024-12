Abracemos la Navidad

No importa si tiene mucho o poco, no importa si tu casa es la que tiene más luces o de milagro una guaricha, lo importante en este tiempo es que estamos y debemos hacer sentir nuestra presencia sobre todos hacia aquellos que más nos quieren. No importa si la persona que quieres le gusta o no la Navidad, este es el tiempo perfecto para demostrarle a quienes nos rodean lo importante que son con un buen deseo, una llamada, una aparición inesperada, un mensaje diciéndole lo afortunado que eres de que sea parte de tu vida o un buen abrazo.