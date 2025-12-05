Abusan de la solidaridad

Hay gente que durante esta época se ha dado a la tarea de pedir dinero a desconocidos en la calle, aduciendo diferentes motivos, como un familiar enfermo, pagar el transporte, ligas deportivas, alimentación, desperfectos de vehículos y cuanta excusa se les ocurra.

Ni siquiera se trata de personas sin hogar, sino de individuos que se aprovechan de la generosidad de los demás con historias tristes para conseguir plata. Eso también es estafa, y hay que tener cuidado a quiénes se ayuda, pues al final utilizan esos fondos para continuar en vicios.