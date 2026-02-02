Cotilleo sin pesar

Acciones en redes tienen consecuencias

Zulema Emanuel
02 de febrero de 2026

Muchos creen que las redes sociales son un territorio sin ley y que tienen licencia para decir lo que quieran, insultar, denigrar a las mujeres o calumniar, pensando que nada les pasará en el mundo real; sin embargo, están muy equivocados.

Olvidan que existen leyes y regulaciones que penalizan el bullying, el acoso y las ofensas. Piensan que sus acciones no tienen consecuencias, pero sí las tienen; cada vez más, las personas se empoderan y aprenden cuáles son sus derechos para hacerlos valer. En estos casos, lo que corresponde es aplicar la empatía y ser conscientes.

