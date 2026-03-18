Apoyar el turismo interno

Durante las vacaciones escolares, el turismo interno experimenta un gran auge, por lo que es fundamental analizar con ojo clínico cómo impulsarlo también fuera de temporada. Nuestro país cuenta con un sinnúmero de atractivos que muchos de nuestros ciudadanos desconocen.

Por ello, es importante que las agendas de actividades culturales estén actualizadas y al alcance del público. Como medio de comunicación, Metro Libre cumple un rol clave en fomentar la economía sin chimeneas, dando voz y espacio al sano esparcimiento.