Aumento de luz y pésimo servicio

Si nos vamos a las redes sociales, no hay un día en que los usuarios de las empresas que prestan el servicio eléctrico, de cable o internet no reporten la pésima función del mismo. Hace dos días, en un pueblo de San Carlos (Oeste), las personas estuvieron sin luz por 18 horas y los de atención al cliente de ese proveedor no les respondían las llamadas. Las legislaciones deberían ser más enérgicas. ¿Cómo vamos a pagar más por servicios que siguen siendo mediocres y que al final nos afectan, pues quién compensa todo lo que se pierde o daña?