Con frecuencia escuchamos en las voces de nuestros artistas, deportistas y talentos de diversas artes, que vienen de estratos muy pobres o de violencia, que buscan “cambiar la mentalidad” para salir adelante; la única clave.

Lo malo, es que este discurso se vuelve vacío cuando no se practica, igual que ese de “humildad”, porque en la vida todo se trata de acción, no promesas. Cada joven que sueña con que su arte sea valorado y vivir de ello debe entender que hay que dejar atrás los escenarios y personas que no nos dejan crecer.