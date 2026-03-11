Caminan como “zombies”

El hábito de caminar mientras se chatea o se habla por celular es preocupante. Muchos peatones cruzan vías concurridas con la mirada fija en sus pantallas, como si fueran “zombies”, sin percatarse de la proximidad de los autos.

Este es un problema de seguridad que no solo los afecta a ellos, sino también a los conductores, quienes a menudo deben frenar bruscamente para evitar un atropello. Estas maniobras inesperadas pueden provocar accidentes a terceros. Por ello, es imperativo crear conciencia en la población y evitar incurrir en esta peligrosa práctica.