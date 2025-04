Caos de todos los días

Definitivamente hay personas que nacieron con una habilidad para convertir los problemas cotidianos en drama. Todavía no entiendo cómo un pequeño malentendido, un cambio de planes mínimo o una frase mal interpretada se vuelven una novela de 10 capítulos. Es impresionante cómo en la calle el panorama no mejora, porque nunca falta el impertinente que lanza comentarios fuera de lugar, lo que me hace pensar que esa falta de filtro, sumada a la creciente inseguridad que hay en el país, hace que caminar tranquila se vuelva casi un acto de valentía.