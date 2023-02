Compartir por morbo en redes

La tendencia de compartir contenido por morbosidad en las redes sociales es algo que podría meter en aprietos a las personas, sobre todo si hay material que involucre la pedofilia.

En el mundo sigue esa corriente de si me “llegó a mí, se lo paso a otro para que se burle conmigo” y así se va la cadena. Las autoridades piden que las personas boten todo tipo de contenido que no es de su incumbencia, pues no saben si eso es prueba de una investigación.

Tenemos que ser más conscientes de los delitos cibernéticos, leer un poco, empaparnos.