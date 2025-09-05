Cuidado con las estafas

Todos los días los expertos en tecnología alertan sobre nuevas formas que utilizan los ciberdelincuentes para estafar a las personas.

Ahora, tienen en la mira a los usuarios de criptomonedas o a aquellos que están tratando de incursionar en ese mundo de las monedas digitales. Las recomendaciones son las mismas de siempre, hay que tener cuidado con los charlatanes y esos que prometen el cielo, la tierra y pintan todo muy bonito, ya que la realidad termina siendo otra.

Por lo general, intentan ver a quién pueden engañar y no saben nada.