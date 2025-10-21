Cuidado con los grupos de “inversión”

En Telegram están promoviendo supuestos grupos de “inversión” en los que invitan a la gente a depositar dinero con la promesa de que duplicarán y hasta quintuplicarán su capital.

La estrategia que usan es agregar a las víctimas a estos grupos, donde hay otras personas que comparten presuntos comprobantes de banco con pagos exorbitantes y agradecen a quienes los incluyeron porque ahora pueden tener “la vida que se merecen”. Por supuesto, todo es un engaño. Si se analiza bien, las capturas no corresponden con ningún banco de aquí y, además, todos los números son del extranjero. Lo fácil siempre sale caro.