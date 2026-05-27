Cotilleo sin pesar

Debemos practicar el reciclaje

Debemos practicar el reciclaje
Zulema Emanuel
27 de mayo de 2026

El reciclaje es un tema pendiente en Panamá. Hay muchas iniciativas que se realizan de forma desinteresada y, muchas veces, las organizaciones trabajan con las uñas y con poco presupuesto.

Aun así, utilizan su ingenio y creatividad para hacer docencia y lograr que más personas se sumen a la cultura de separar sus desechos; sin embargo, hacen falta más campañas de concienciación, especialmente en las escuelas, para que los niños y jóvenes crezcan con una mentalidad diferente. Necesitamos un cambio urgente, pues la basura que cae a nuestros ríos y playas es impresionante.

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Panamá
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