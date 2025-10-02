Debemos preservar nuestra historia

Qué interesante es viajar y visitar sitios históricos en otros países, recorrer sus edificaciones antiguas y conocer cómo eran utilizadas hace más de cien años. La clave, y algo que nuestras autoridades deben poner en práctica, es el mantenimiento efectivo y constante.

En Panamá tenemos mucho que mostrar, pero el problema es que estas estructuras quedan abandonadas, sin recibir la intervención necesaria para que se conserven como en sus años de gloria. Necesitamos prestarle atención a esto y preservar más nuestra historia.