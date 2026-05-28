Deben aplicar el sentido común

Hace unos días circuló en redes que una persona, mientras paseaba a su perro en la Cinta Costera, tuvo que solicitar ayuda luego de que el animal cayera desplomado debido al intenso calor. El problema es que la gente aún no asimila la gravedad de la crisis climática actual.

Piensan que pueden continuar con sus actividades habituales, como caminar bajo el sol radiante, hacer ejercicio al mediodía en los parques o pasear a sus mascotas; sin embargo, estas acciones ponen en riesgo tanto su salud como la de los animales. Es urgente aplicar el sentido común: protegerse del sol e hidratarse.