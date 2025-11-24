Desactivarán cuentas de menores

Meta anunció que eliminará las cuentas de Facebook e Instagram de menores de 16 años en Australia, a partir de diciembre. Esta medida ha sido impuesta por las autoridades de ese país con el fin de proteger a niños y adolescentes de los peligros que existen en estas plataformas.

Considero que es una acción que debería replicarse a nivel global, pues los jóvenes de todas las naciones están expuestos a situaciones que ni ellos mismos ni sus padres son capaces de entender ni dimensionar correctamente. El objetivo principal debería ser mantener experiencias adecuadas a su edad.