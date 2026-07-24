El apoyo empieza en casa

Nos emociona ver a Panamá representado en festivales internacionales con sus polleras, montunas y bailes típicos. Compartimos esas imágenes con orgullo, pero pocas veces pensamos en el esfuerzo que hay detrás. Muchos grupos organizan rifas, ventas y buscan patrocinadores para costear viajes y vestuarios porque el apoyo sigue siendo limitado. Es momento de que el gobierno se pregunte si realmente valora el folclore o solo lo aplaude cuando triunfa fuera del país. Si estas agrupaciones preservan nuestra identidad y llevan el nombre de Panamá al mundo, también merecen un mayor respaldo dentro de nuestras propias fronteras.