El arte de entender

Una cosa es hacer cultura, y otra es saber recibir. Porque sí, en los eventos culturales se habla mucho de talento, de creatividad, de autogestión, pero poco se habla de las atenciones. Y no, no me refiero a champagne ni a camerinos con flores blancas. Me refiero a lo básico: saludar, orientar, tener agua y al menos una silla decente para el artista. Si queremos que la cultura crezca, también hay que crecer en formas. La experiencia cuenta. Y a veces, lo que más se recuerda de un evento no es el aplauso, sino cómo te trataron antes y después del escenario.