Cotilleo sin pesar

El daño de la falsa perfección

El daño de la falsa perfección
Zulema Emanuel
26 de junio de 2026

Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas perciben la belleza o la autoestima, y no precisamente para bien.

En estas apps todos aparentan tener vidas perfectas, viajan y se muestran bajo estándares alterados por filtros, por mencionar algunas distorsiones. Sin embargo, la realidad es que todos tenemos problemas; no siempre estamos felices, viajando, yendo a restaurantes de lujo o comprando en tiendas de marca a diario.

Lo que se ve en pantalla no siempre es lo que parece; por ello, diversas personas están impulsando el retorno a “lo normal”.

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Panamá
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