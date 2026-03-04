Cotilleo sin pesar

El debate de la exposición innecesaria

El debate de la exposición innecesaria
Zulema Emanuel
04 de marzo de 2026

Con el inicio del año escolar, regresó la avalancha de fotos de estudiantes publicadas por padres y familiares en redes sociales, reabriendo el debate sobre la exposición innecesaria de menores.

Hay quienes piensan que basta con tapar la insignia de la escuela para protegerlos; sin embargo, esto no garantiza su seguridad, ya que existen herramientas capaces de revertir ediciones digitales y revelar la imagen original. Lo más recomendable siempre será evitar subir este tipo de contenido, pues nunca se sabe qué depredador sexual está observando al otro lado de la pantalla.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR