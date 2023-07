El deber cívico de la juventud

Estamos llegando a la cuenta cero para que se inicie el camino a los comicios electorales 2024 y todo lo que vemos en redes sociales es burla, “esto no sirve, esto es un meme”, nada que llame a la consciencia de la juventud, la cual podrían verse afectada al no conocer los discursos. Es importante que una vez pase este periodo de selección de candidatos, los medios y personas que manejan la opinión pública trabajen para que las nuevas generaciones conozcan las propuestas de una manera correcta. No con chistes, chismes o caras bonitas.