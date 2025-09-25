El día esperado

El momento ha llegado. La gala de los Premios Juventud está aquí, y ha sido emocionante ver cómo el evento ha servido de plataforma para mostrar lo mejor de Panamá al mundo.

Artistas, presentadores e influencers han aprovechado su visita para promover activamente la cultura y las bellezas del país. Desde la gastronomía hasta los lugares icónicos como el Casco Antiguo y el Canal de Panamá. Esta es una gran oportunidad, no solo por la visibilidad internacional, sino también por el impacto económico y cultural que genera.